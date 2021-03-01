تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار والأسهم الأمريكية

المستقلة/-تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين، وبدل الذهب من مكاسبها الصباحية، مع ارتفاع الدولار وارتفاع الأسهم الأمريكية.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.3 بالمائة إلى 1723 دولارا للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1725.44 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 91.09.