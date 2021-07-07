تخوفات من موجة رابعة لكورونا فى فلسطين

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال مدير عام الطب الوقائي بوزارة الصحة الفلسطينية سامر الأسعد، إن هناك تخوفات من موجة رابعة لفيروس كورونا في فلسطين بعد رصد عدة إصابات بالطفرة الهندية في البلاد بسبب سرعة انتشارها.

وقال الأسعد في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية: “حاليا تمر الحالة الوبائية بمرحلة هدوء واستقرار ولكن مع دخول الطفرة الهندية للبلاد نتخوف من موجة رابعة”.

وتابع: “الفيروس ما زال موجودا والحالات تسجل يوميا وهذا يعني أن الخطورة والمرض مازالوا موجودين”.

وأكد أن “أي تجمع يقوم به المواطنون سواء في الحفلات أو المراكز التجارية أو بيوت العزاء سيزيد عدد الإصابات بهذه الطفرة وقد يدخلنا لمرحلة جديدة من الوباء”.

وعن إمكانية عودة إجراءات الإغلاق قال الأسعد: “لا أحد يرغب للعودة إلى المربع الأول ويجب عدم ترك الإجراءات الوقائية حتى لا نضطر لإتخاد اجراءات أخرى”.

وأشار في حديثه إلى الطفرة الهندية التي تتسم طبيعتها بسرعة الانتشار مقارنة بغيرها من الطفرات ويكون الأصغر سنا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وشدد الأسعد بأن اللقاحات آمنة وأنها تحمي بنسبة 80% من الإصابة بالفيروس، وفي حال الإصابة تساعد القاحات على عدم ظهور أعراض شديدة على المريض وعدم وصوله لمرحلة الخطر.

وأكد أنه حسب السياسات المتبعة في فلسطين فإن يتم التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا فقط لمن هم فوق الـ18 عاما.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الأردن يناقش مع سوريا ملف المياه الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

التحالف الدولي يكشف حصيلة القصف على قاعدة عين الأسد غربي العراق

اخبار فلسطين

تخوفات من موجة رابعة لكورونا فى فلسطين

اخر الاخبار

هجمات معادية بطائرات مسيرة في منطقة حقل العمر بدير الزور

اخر الاخبار

مصر تسمح لـ 74 جنسية حول العالم بالحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيا

اخبار العراق

نائب ينتقد ديوان الرقابة المالية لاستمرار الفساد في هيئة الإعلام والاتصالات

رياضية

الأرجنتين تواجه البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

رياضية

الأرجنتين تواجه البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

اخر الاخبار

بث مباشر.. سفينة الحاويات البنمية تغادر قناة السويس

اخر الاخبار

مصر تبدأ تنفيذ مبادرة السيسي لعلاج مليون إفريقي من فيروس “سي” في السودان

اخبار العراق

القضاء يصدر حكما بالسجن 10 سنوات على مدير جمرك النجف لتهريبه ادوية

اخر الاخبار

المفوضية تصدر تعليمات تنفيذ قرعة مرشحي انتخابات مجلس النواب لعام 2021

اخبار العراق

القانونية النيابية تؤكد تلقيها اجابات حول تعديل المادة 57 احوال شخصية

اخبار العراق

استبعاد 25 مرشحاً من الانتخابات لإدانتهم بجرائم مخلة بالشرف والارهاب

اخبار العراق

نائب يؤكد… جهات سياسية تتلاعب بملف الكهرباء

اخبار العراق

البنتاجون يرفض تقديم معلومات عن طبيعة الخسائر في مطار اربيل

اخبار العراق

المنتخب العراقي سيدخل معسكرا تدريبيا تحضيرا للتصفيات كأس العالم