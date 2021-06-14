تخطى المليون .. لبنان يسجل رقما مميزا للتلقيح ضد كورونا في يوم واحد

المستقلة/- احمد عبدالله/تمكن لبنان من تحقيق رقم قياسي للتطعيم ضد فيروس كورونا في يوم واحد، ما رفع إجمالي عدد المتلقين للقاحات إلى أكثر من مليون شخص.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن “ما يقرب من 23 ألف شخص تم تطعيمهم أمس الأحد وحده، في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة التي يتم توظيفها لتنفيذ “ماراثون” التطعيم ضد فيروس كورونا لتسريع التطعيمات”، داعية جميع السكان الذين يبلغون من العمر 53 عاما فأكثر، وكذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر، إلى “الحصول على جرعات من لقاح “فايزر- بيونتيك” المضاد لفيروس كورونا”.

ومنذ تفشي الجائحة في فبراير 2020، أعلن لبنان عن تسجيل أكثر من 542 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 7800 حالة وفاة جراء هذا الفيروس، حيث أن هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة، يضم نحو مليون لاجئ سوري.

وكانت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قد انطلقت في لبنان في شهر فبراير الماضي، إذ أنه حتى الآن، تلقى نحو 317 ألفا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ونحو 684 ألفا أخذوا جرعة واحدة.