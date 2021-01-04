تحليق اول طائرة قطرية في الاجواء السعودية وامير قطر يحضر القمة

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المستقلة.. تشهد القمة الخليجية 41 التي ستعقد يوم غد في مدينة المعلا السعودية تطورا كبيرا في حلحلة الصراع الخليجي-القطري بعد الإعلان عن فتح الأجواء امام الطائرات القطرية.

واستهلت القمة الخليجية بتحليق أول طائرة قطرية فوق الأجواء السعودية، بعد قرار فتح الحدود بين البلدين، عشية القمة.

في الوقت نفسه اعلن الديوان الأميري القطري ، عن ترأس أمير دولة لوفد بلاده المشارك في القمة، التي تعد تطورا كبيرا في عودة العلاقات الخليجية الى سابق عهدها بعد قطيعة دامت سنوات تخللتها صراع اعلامي ودبلوماسي واسع.

وتأتي هذه التطورات تتويجا للمساعي الكويتية التي عملت على إعادة العلاقات وانهاء القطيعة بين الدول الخليجية وقطر المحاصرة جغرافيا واقتصاديا.

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