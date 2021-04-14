 تحرك عاجل من البرلمان المصري ضد الفنان محمد رمضان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تقدم عضو مجلس النواب المصري، النائب محمد عبد الله زين الدين، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري الثقافة والطيران ضد الفنان محمد رمضان.

وطالب البرلماني المصري، “نقابة الممثلين باتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد الفنان محمد رمضان، على خلفية الفيديو الذي نشره داخل حمام سباحة وهو يرمي عددا كبيرا من الدولارات، ردا على قرار المحكمة بتغريمه 6 مليون جنيه، بسبب الطيار الموقوف أشرف أبواليسر”، وذلك حسب صحيفة “المصري اليوم”.

وقال زين الدين، في طلب الإحاطة الذي تقدم به لرئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالي، “لماذا تصمت هذه الوزيرة عن المخالفات الصارخة التي يرتكبها محمد رمضان، ولماذا لم تتخذ قرارا ضده في واقعة الطيار الموقوف أشرف أبواليسر، وماذا سيفعل وزير الطيران المدني بعد أن انصف القضاء المصري الطيار الموقوف”.

وأضاف أن “محمد رمضان أساء إساءات بالغة للفن المصري، وأطلق على نفسه “نمبر وان”، ثم قام بعمل فيديو مستفز جدا، للشعب المصري وظهر محمد رمضان يجلس على راحته في حمام السباحة، ويقوم بإلقاء الدولارات في المياه”، مطالبا بمحاكمة محمد رمضان على “إساءته للفن المصري لأن غالبية أفلامه تتضمن كل ما فيه مخالفات صارخة للقيم والأخلاق المصرية”.

وظهر محمد رمضان منذ أيام، في عدة صور على موقع “إنستغرام”، وهو يقوم بإلقاء عشرات الآلاف من الدولارات، وهو ما أثار الجمهور بشكل كبير وانتقدوه بشدة. وكشف محمد رمضان، تفاصيل الفيديو قائلا: إن الفيديو الذى ظهر فيه وهو في حمام سباحة ويلقي الأموال في الهواء جزء من إعلان غير مباشر لإحدى الشركات، مشددا أن “الفيديو ملوش علاقة بحكم التعويض للطيار”.

وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر، ألزمت الفنان محمد رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

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