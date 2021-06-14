تحديد موعد مباراة الجوية والسماوة المؤجلة

المستقلة/- حددت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي موعد المباراة المؤجلة بين القوة الجوية والسماوة في الدوري العراقي الممتاز.

وتأجلت مباراة القوة الجوية والسماوة في الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز بسبب الارتباطات الآسيوية للصقور.

وتحدد يوم السبت الموافق 19 يونيو/حزيران موعدا لمباراة السماوة والقوة الجوية المؤجلة من الجولة 29 على ملعب السماوة عند الساعة 4.45 عصرا.

ويحتل القوة الجوية المركز الأول في ترتيب الدوري العراقي الممتاز برصيد 66 نقطة، بينما يحتل السماوة في المركز قبل الأخير بـ24 نقطة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

منتخب العراق يختار قميصه في مواجهة إيران

رياضية

مدرب إيران يبدي احترامه لمنتخب العراق

رياضية

بشار رسن يؤكد عزم لاعبي العراق تحقيق الفوز على إيران

رياضية

كاتانيتش: نعلم كيف يلعب منتخب إيران

اخر الاخبار

وزير الرى السودانى: الحديث عن عدم التوقيع على اتفاق حول سد النهضة مسألة غير مقبولة

اخر الاخبار

الحوثيون يعلنون ضرب موقع عسكري فى مطار أبها السعودى وإصابته “بدقة”

اخبار مصر

مصر.. تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و13 آخرين فى قضية فض رابعة

اخبار مصر

مصر.. تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و13 آخرين فى قضية فض رابعة

اخر الاخبار

مصر.. جنايات القاهرة تؤجل محاكمة ٣متهمين في قضية الفيرمونت

اخر الاخبار

تخطى المليون .. لبنان يسجل رقما مميزا للتلقيح ضد كورونا في يوم واحد

اخبار مصر

 التعليم العالى يسلم صندوق تحيا مصر 57 مليون جنيه لإعادة إعمار غزة ..صور

اخر الاخبار

محافظ غزة: إذا أراد العالم أن يصنع سلاما حقيقيا فلن يصنع إلا بمصر..فيديو

اخبار مصر

الخارجية المصرية تدين هجمات الحوثيين وتؤكد تضامنها مع السعودية

اخبار مصر

مباحثات رسمية مصرية قطرية على مستوى وزيري الخارجية بالدوحة

اخبار العراق

السوداني يتهم هيئة الاتصالات اخفاء قرارات تلزم شركات الهاتف النقال دفع تريليون دينار كضرائب

اخر الاخبار

السعودية.. حظر العمل من 12 ظهرًا للثالثة عصرًا حتى 15 سبتمبر المقبل

اخر الاخبار

صاعق إنفجار.. “حماس”: تحذر من مسيرة الأعلام الإسرائيلية