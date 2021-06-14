تحديد موعد مباراة الجوية والسماوة المؤجلة

المستقلة/- حددت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي موعد المباراة المؤجلة بين القوة الجوية والسماوة في الدوري العراقي الممتاز.

وتأجلت مباراة القوة الجوية والسماوة في الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز بسبب الارتباطات الآسيوية للصقور.

وتحدد يوم السبت الموافق 19 يونيو/حزيران موعدا لمباراة السماوة والقوة الجوية المؤجلة من الجولة 29 على ملعب السماوة عند الساعة 4.45 عصرا.

ويحتل القوة الجوية المركز الأول في ترتيب الدوري العراقي الممتاز برصيد 66 نقطة، بينما يحتل السماوة في المركز قبل الأخير بـ24 نقطة.