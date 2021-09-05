تجمع انتخابي لتحالف عزم يتعرض إلى إطلاق نار في العاصمة بغداد

المستقلة /- أعلن تحالف عزم الذي يتزعمه خميس الخنجر، الأحد، تعرض تجمع انتخابي لأحد مرشحيه إلى إطلاق نار في العاصمة بغداد.

وذكر التحالف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاحد، “تعرض التجمع الانتخابي لمرشح التحالف في منطقة العويسات- الشهداء- قضاء أبو غريب محمود القيسي إلى اطلاق وابل من الرصاص قبل ان تلوذ المجموعة بالفرار”.

وأضاف بيان التحالف أننا “ندين هذا الفعل الجبان، ونطالب القوات الأمنية بتقديم المخربين للعدالة ومحاسبة الجهات الداعمة لهم”.