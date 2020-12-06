تباين مؤشرات بورصة الكويت في نهاية تعاملات الأحد

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المستقلة/- أنهت مؤشرات بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تباين في الأداء.

وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37%، وانخفض المؤشر العام 0.16%، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي ورئيس 50

بنسبة 0.43% و0.12% على التوالي

تراجعت السيولة عند 21.87 مليون دينار، مقابل 85.13 مليون دينار يوم الخميس، كما انخفضت الكميات إلى 89.75 مليون سهم، مقابل 302.18 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.

وتصدر سهم يوباك قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 20.72%، فيما جاء سهم النخيل على رأس الأسهم المتراجعة بـ4.94%.

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