تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

المستقلة/-أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع،على تباين في الأداء.
وانخفض رأس المال السوقي بنحو طفيف 83.9 مليون جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.
وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 858.6 جنيه، وذلك بعد التداول على 506 مليون سهم من 32.9 ألف صفقة منفذة
وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 0.25%ليغلق عند مستوى 11،289.57 نقطة
بينما هبط مؤشر “EGX70- WEI” بنسبة 0.42 %، ليغلق عند مستوى 2،203.64 نقطة، وكذلك المؤشر “WEI-EGX100” بنحو 0.29 %، ليغلق عند مستوى 3،213.97 نقطة.
سيطر على تعاملات الأجانب والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 7.3 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه على الترتيب.
بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 8.9 مليون جنيه.

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