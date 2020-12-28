تباين أسعار الدولار خلال منتصف تعاملات الاثنين

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المستقلة/- تباينت أسعار الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، وبينما تراجع سعر العملة  الخضراء أمام اليورو، ارتفع أمام الجنيه الاسترليني والين الياباني.
وانخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 ٪ ليسجل مستوى 1.2212 دولار، لكنه ارتفع أمام الين الياباني بنسبة 0.4 ٪ إلى 103.83 دولار.
كما صعدت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها البريطانية بنسبة 0.8 ٪، ليهبط الإسترليني إلى مستوى 1.3450 دولار، في حين استقر الدولار أمام الفرنك السويسري عند 0.8893 فرنك.
وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 ٪ إلى مستوى 90.32، بعد أن سجل مستوى 89.98 في وقت سابق من التعاملات.

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