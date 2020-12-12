تباين أداء مؤشرات السوق الكويتية خلال الأسبوع الماضي

المستقلة/- تباين أداء مؤشرات السوق الكويتية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجعت أحجام التداول خلال الأسبوع الماضي بنحو 54.10%، لتصل إلى 1.09 مليار سهم، مقابل 2.36 مليار سهم في الأسبوع الماضي.

وهبط مؤشر السوق الأول خلال الأسبوع 0.42% عند مستوى 6097.90 نقطة.

في المقابل، صعد “رئيسي 50” بنسبة 2.72% عند مستوى 4618.18 نقطة

وارتفع السوق الرئيسي بنحو 2.44% عند مستوى 4497.72 نقطة .

وجاءت المحصلة الإجمالية الأسبوعية للمؤشر العام مرتفعة 0.31% عند مستوى 5559.90 نقطة رابحاً 17.30 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 5542.60 نقطة.

وبلغ عدد الصفقات الإجمالية خلال الأسبوع 48.04 ألف صفقة مقارنة مع 78.81 ألف صفقة في الأسبوع السابق، بتراجع نسبته 39%.