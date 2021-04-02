تامر حسني ينعي والد زوجته.. بهذه الكلمات

المستقلة/- منى شعلان/ نعى الفنان المصري تامر حسني والد زوجته الفنانة المغربية المعتزلة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل، الذى توفي صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابه بموقع إنستغرام، معلقاً على صورة تجمعه بالراحل قائلا: “توفى اليوم حمايا الغالي وحبيب قلبي الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب وأمراض أخرى مزمنة توالت بعدها، أنعم عليه ربنا بيهم وأنعم عليه أيضا بتحملهم”.

وتابع: “توفاه الله يوم جمعة وفي هذا الشهر الكريم، اسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمة له ولكل من توفاهم الله إنا لله وإنا اليه راجعون”.

 

من جانبها نشرت بسمة بوسيل، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات”انستغرام“، صورا جمعتها بوالدها وعلقت قائلة: ”راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة أنه هو اللي كان حياتي كلها.

تابعت: ”ربنا يرحمك يا أغلى من روحي يا أطيب أب في الدنيا… إنا لله وإنا إليه راجعون (اللهم ارحم من عز علي فراقه يا رب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين)“.

وأضافت: ”اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار يا رب يا رحيم“.

واختتمت بوسيل قائلة: ”ربي إنه ليس معي ولكنه في قلبي في دُعائي انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتي، اللهم ارحم أبي بقدر اشتياقي له، اللهم إنّ رحمتك وسعت كل شيء فارحم أبي رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقر بها عينه اللهم احشره مع المتقين إلى الرحمن وفدا“.

 

يذكر أن المغنية بسمة بوسيل، هي فنانة مغربية ومصممة أزياء، ولدت عام 1991، وشاركت في النسخة السادسة من برنامج المواهب ”ستار أكاديمي“، حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني.

 

 

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