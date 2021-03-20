تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف نزار الفارس 48 ساعة

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي العراقي نزار الفارس ، تأجيل دعوى تعويض موكله ضد الفنانة رانيا يوسف، لمدة 48 ساعة، لطلب ندب خبير لفحص الحلقة وبيان وجود تقطيع من عدمه.

وقال المستشار هيثم عباس، وكيل الإعلامى نزار الفارس، في بيانٍ صحفي: “قمنا اليوم بتقديم (هارد) يحتوي على تسجيل كامل لحلقة الفنانة رانيا يوسف، وطلبنا من المستشار قاضي التحضير ندب خبير لفحص محتواه لإثبات صحة موقفنا القانوني، وتم التأجيل 48 ساعة لبحث الطلب، وحال الاستجابة سيكون تقرير الخبير هو الفاصل في الأزمة”.

وأقام المستشار هيثم عباس، بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، وطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير فى حقه على مواقع التواصل الاجتماعي(السوشيال ميديا).

وجاء في الدعوى أن الإعلامي نوار الفارس أنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

وأضاف أنه ينتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني.وصرح المستشار هيثم عباس أن موكله الإعلامي العراقي نزار الفارس تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لكون وصف “متحرش على أي شخص يعد قذف معاقب علية قانونا”، مضيفا وما الحال عندما يكون الأمر متعلق بإعلامي يتابعه الملايين وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة لاسيما أن الذي وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار في الهشيم.

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل برأت رانيا يوسف بسبب تصريحاتها عن “المؤخر والحجاب” وأجلت دعوى ثانية عن ذات التهم، وتعد الدعوى السالفة هي الثالثة بحق الفنانة رانيا يوسف.