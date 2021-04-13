تأجيل دعوى تطالب سارة التونسي بتعويض 10 ملايين جنيه لـ “العدل جروب”

المستقلة/- منى شعلان/ قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى شركة العدل جروب، ضد الفنانة التونسية سارة التونسي لجلسة 20 أبريل/نيسان الجاري لحضورها بنفسها.

وطالبت الشركة المنتجة بالدعوى المقامة ضد الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه؛ لإخلالها بالعقد، وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل ”حرب أهلية“؛ لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

وجاءت الدعوى التي حملت رقم 285 لسنة 13 استئناف اقتصادي، بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود.

وجار إعداد بيان صحفي من الشركة لشرح ملابسات الأمر للرغبة في إيضاح حقيقة الأمر لكافة، وحرصها على عدم الرد حتى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ حفاظا على حقوقها المادية والمعنوية.

مسلسل ”حرب أهلية“، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته يسرا وباسل خياط وجميلة عوض، وسنتيا خليفة، وعدد كبير من نجوم الفن.

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