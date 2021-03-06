تأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال

المستقلة/- قرر اتحاد كرة القدم لأمريكا الجنوبية “كونميبول”، تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر لشهر مارس/آذار.

وجاء ذلك القرار بسبب قيود السفر في الكثير من بلدان العالم خوفا من انتشار فيروس كورونا، ما يجعل تجميع لاعبي المنتخبات أمرا مستحيلا.

وسيحدد اتحاد أمريكا الجنوبية وقتا آخر لإقامة مباريات التصفيات الذي كان مقررا لها خلال شهر مارس الجاري، وذلك بعد دراسة خيارات المواعيد المختلفة التي تسمح بذلك.

وسيأتي ذلك بالتنسيق مع جميع الاتحادات أعضاء اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وكان من المقرر أن تقام مباريات الجولتين 5 و6 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم خلال الشهر الجاري.