بيتيس يوجه ضربة لآمال ريال مدريد

المستقلة/- سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما رفع بيتيس رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن ريال بيتيس هو الفريق الوحيد في تاريخ الليجا، الذي خرج بشباك نظيفة في 4 مباريات متتالية على ملعب ريال مدريد، حيث تعادل في مباراتين وانتصر في مباراتين.

 

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