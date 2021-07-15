بيان عاجل من الجيش الإثيوبي بشأن تأمين سد النهضة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تعهد الجيش الإثيوبي بتأمين عملية بناء سد النهضة حتى إتمامها ومواجهة أي قوى ستحاول اجتياح حدود المنطقة التي يقع السد فيها.

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية مساء أمس الأربعاء بأن قيادات وعناصر الفرقة الـ22 للجيش أعلنوا أن وحدتهم تعمل على “توفير حماية منيعة كي تثبت أنها أهلا للثقة التي أولاها إياها الشعب لتأمين عملية بناء سد النهضة”

وقال نائب قائد الفرقة أزينيه شيميليس للوكالة إن قواته توفر الحماية اللازمة لإتمام عملية بناء السد وتؤمن إمدادات مواد البناء إلى المنطقة، مضيفا أن مهمة أخرى أوكلت إلى الفرقة تتمثل بـ”مواجهة أي قوى ستحاول دخول هذه المنطقة الحدودية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

 الإفتاء المصرية توضح حكم ذبح الأضحية فى الحمام  “فيديو”

اخر الاخبار

خارجية السودان تعلن عن خطوة جديدة لبحث أزمة تعبئة سد النهضة

اخر الاخبار

السودان تعلق على المصادقة على اتفاقية إنشاء مركز للبحرية الروسية

اخر الاخبار

المغرب ترسل ثلاث طائرات عسكرية محملة بمساعدات كورونا إلى تونس

اخبار مصر

مصر.. قرار بإنهاء أثر التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك

الاخبار

الخطوط الجوية العراقية تعلن عن استئناف رحلاتها إلى لندن

الاخبار

حسن الكعبي يعلن انسحابه من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة

الاخبار

حسن الكعبي يعلن انسحابه من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة

اخبار العراق

باسل كوركيس يفاتح صربيا لاستضافة المنتخب العراقي في معسكر تدريبي

اخبار العراق

النصر يرفض المقاطعة ويدعو الى التنافس الانتخابي النزيه بين الفرقاء السياسيين

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى منذ أربعة أسابيع

اخبار العراق

طقس العراق : استمرار درجات الحرارة على معدلاتها خلال الأيام القادمة

اخبار العراق

وزارة الثقافة : تقديم قانون العطل الرسمية إلى مجلس النواب لمناقشته

اخبار العراق

شاهد : السيد “مقتدى الصدر” يقرر مقاطعة الانتخابات المقبلة

اخبار العراق

عاجل.. مقتدى الصدر يعلن عدم مشاركته في الانتخابات القادمة

اخر الاخبار

سر نحافة الرئيس الكوري لــ 20 كيلوغرام

اخر الاخبار

أهم عنصرداخل جسمك اذا فقدته ستفقد شبابك