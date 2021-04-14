بيان جديد من قناة السويس بشأن الاتفاق مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدرت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن سير التحقيقات في أزمة السفينة البنمية الجانحة “إيفر جيفين”.

وقالت الهيئة، خلال توضيحها: “ردا على التساؤلات الخاصة بتطورات ومستجدات تحقيقات حادث جنوح السفينة البنمية EVER GIVEN نحيطكم علما بأن التحقيقات ما زالت جارية، وذلك بالتوازي مع سير المفاوضات الهادفة للوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف”.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، “موجهة بانتظار نتائج التحقيقات والمفاوضات وتفهم عدم إمكانية الإدلاء بتصريحات رسمية حتى حينه منعا للتأثير على سير التفاوض”، مشددة على أنها التزمت بالإعلان عن كل ما هو جديد بخصوص التحقيقات في أزمة السفينة البنمية الجانحة.

من جهته شدد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على اهتمام قناة السويس بعملائها، مشيرا إلى تعويض 422 سفينة كانت عالقة في أزمة جنوح السفينة البنمية “إيفرجيفن”، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضى واستمرت لمدة 6 أيام وتعرضوا لضرر، لافتا إلى تقديم شهادة تخفيضات للسفن المتضررة، وحوافز تعويضية عن توقفهم في المجرى الملاحي، في حالة عدم حصولهم على تعويضات من الشركة المالكة للسفينة الجانحة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

نادي الطلبة يتحرك لفسخ عقد شركة الأضواء

اخر الاخبار

لبنان.. الزيت المدعوم يتسبب فى حالة من “الهرج والمرج” بسوبرماركت.. فيديو

اخر الاخبار

الغانم يعلق على الفوضى داخل مجلس الأمة الكويتي 

اخبار مصر

 تحرك عاجل من البرلمان المصري ضد الفنان محمد رمضان

اخر الاخبار

وفاة الشاعر والروائي الفرنسي برنار نويل عن 90 عاما

اخبار العراق

الناطق باسم القائد العام يعلن احباط هجوم “دموي” في ديالى

اخبار العراق

لماذا يشهد العراق ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا؟

اخبار العراق

لماذا يشهد العراق ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا؟

اخبار العراق

العراق يسجل قرآبة 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة خلال يوم

اخر الاخبار

تركيا: مرحلة جديدة من العلاقات مع مصر.. ولقاء مرتقب

اخر الاخبار

بيان سعودي يكشف كواليس تصوير برنامج “رامز عقله طار”

اخبار العراق

التربية تعلن عن موعد الدوام الحضوري للمراحل الدراسية التي تم تحديدها

اخبار العراق

تسريب جديد عن “آيفون 13″.. و”مفاجآت” في الشكل الخارجي

اخبار العراق

التعليم العالي تعلن إضافة 10 درجات لمعالجة حالات نتائج الطلبة

اخبار مصر

الكشف عن قيمة التعويض الذي طلبته مصر في أزمة السفينة الجانحة

اخر الاخبار

بسبب الجلطات.. التحفظات على اللقاحات تتصاعد ومخاوف من الأسوأ

اخبار مصر

مذيعة مصرية تقتل زوج شقيقتها في أيام رمضان