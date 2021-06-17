بوفون يعود إلى ناديه القديم

المستقلة/- أعلن نادي بارما الإيطالي عن عودة أسطورة حراسة المرمى جيانلويجي بوفون إلى ناديه الأول بعد 20 عاما من رحيله.

ووقع الحارس البالغ 43 عاما على عقد لمدة عامين مع النادي الذي هبط من الدرجة الأولى موسم 2020-2021، بعدما قرر الرحيل عن يوفنتوس في نهاية عقده.

وبدأ بوفون، الذي يعد من أفضل حراس المرمى في تاريخ اللعبة، مسيرته في صفوف الشباب في بارما وعمره 13 عاما في 1991 وظهر لأول مرة في دوري الدرجة الأولى بعد أربع سنوات.

وحظي بوفون سريعا بشهرة كبيرة وساعد ناديه على الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي وكأس إيطاليا في موسم 1998-1999، وأصبح أغلى حارس في العالم عندما انتقل إلى “السيدة العجوز” مقابل حوالي 33 مليون جنيه إسترليني (46.06 مليون دولار) في 2001.

ولعب بوفون في يوفنتوس منذ ذلك الحين، باستثناء تمثيل باريس سان جيرمان خلال موسم 2018-2019، ويضم سجله الحافل الفوز بالدوري الإيطالي عشر مرات وبالدوري الفرنسي مرة واحدة وبكأس العالم، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

مواجهة مرتقبة بين ميسي ورونالدو

رياضية

راموس يؤكد عودته إلى ريال مدريد يوما ما

رياضية

نبيل معلول يقترب من منتخب العراق

رياضية

نادال ينسحب من “ويمبلدون” وأولمبياد طوكيو

رياضية

بوفون يعود إلى ناديه القديم

اخر الاخبار

الكويت تعلن إجراءات جديدة تتعلق بالسفر وفتح قطاعات تجارية

اخر الاخبار

مصر تكشف حقيقة شراء المياه من إثيوبيا

اخر الاخبار

مصر تكشف حقيقة شراء المياه من إثيوبيا

اخر الاخبار

جولة لرئيس المخابرات المصرية في شوارع طرابلس.. صور

اخر الاخبار

بغداد تكشف عن موعد انعقاد القمة الثلاثية

اخر الاخبار

الحكومة المصرية ترد على تخصيص لجانا خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا

اخر الاخبار

الأردن.. القبض على سورى حاول التسلل من الأردن إلى سوريا

اخر الاخبار

أمير قطر يجري تعديلا وزاريا محدودا ويعين نائبًاعامًا جديدًا

اخر الاخبار

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال الاتصالات

اخر الاخبار

وزير القوى العاملة المصرى يتفق مع نظيره الليبى على آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار ليبيا

اخر الاخبار

مصر تسقط الجنسية عن 3 مواطنين

اخبار العراق

مفوضيـة الانتخابات توافق على مقترح اللجنة المركزية لموظفي يوم الاقتراع