بوفون يعود إلى ناديه القديم

المستقلة/- أعلن نادي بارما الإيطالي عن عودة أسطورة حراسة المرمى جيانلويجي بوفون إلى ناديه الأول بعد 20 عاما من رحيله.

ووقع الحارس البالغ 43 عاما على عقد لمدة عامين مع النادي الذي هبط من الدرجة الأولى موسم 2020-2021، بعدما قرر الرحيل عن يوفنتوس في نهاية عقده.

وبدأ بوفون، الذي يعد من أفضل حراس المرمى في تاريخ اللعبة، مسيرته في صفوف الشباب في بارما وعمره 13 عاما في 1991 وظهر لأول مرة في دوري الدرجة الأولى بعد أربع سنوات.

وحظي بوفون سريعا بشهرة كبيرة وساعد ناديه على الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي وكأس إيطاليا في موسم 1998-1999، وأصبح أغلى حارس في العالم عندما انتقل إلى “السيدة العجوز” مقابل حوالي 33 مليون جنيه إسترليني (46.06 مليون دولار) في 2001.

ولعب بوفون في يوفنتوس منذ ذلك الحين، باستثناء تمثيل باريس سان جيرمان خلال موسم 2018-2019، ويضم سجله الحافل الفوز بالدوري الإيطالي عشر مرات وبالدوري الفرنسي مرة واحدة وبكأس العالم، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى.