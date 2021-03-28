بورصة مصر تربح 3.7 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

المستقلة/أمل نبيل/ تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الاسبوع، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 3.7 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 407.5 مليون جنيه، وذلك بعد التداول على 684.8 مليون سهم من 24 ألف صفقة منفذة.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10،867.69نقطة.

بينما صعد مؤشر “EGX70- WEI” بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 1،720.09 نقطة، وكذلك المؤشر “WEI-EGX100” بنحو 0.9 %، ليغلق عند مستوى 1،720.09 نقطة.

سيطر على تعاملات المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 30.2 مليون جنيه، 4 مليون جنيه على الترتيب.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 34.2 مليون جنيه.