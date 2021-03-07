بورصة مصر تربح 11.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

المستقلة/-اختتمت البورصة المصرية جلسة تعاملات اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وسجلت ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.98 %، ليغلق عند مستوى 11.557 نقطة .

 

وأغلق رأس المال السوقي للبورصة جلسة اليوم، عند مستوى 701.752 مليار جنيه، مسجلًا ارباحًا بلغت 11.8 مليار جنيه، بدعم مشتريات المستثمرين العرب والأجانب .

 

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 4.7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 481 مليون ورقة منفذة على 36 ألف عملية.

 

وتم التداول على 205 أسهم، ارتفع منهم نحو 137 سهمًا، وانخفض نحو 19 سهمًا، ولم تتغير مستويات 35 سهمًا.

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