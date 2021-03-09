بورصة مصر تخسر 5.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

االمستقلة/أمل نبيل/أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.4 مليار جنيه. 

 

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي”إيجي اكس 30″ بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 11.337.46 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة”إيجي اكس 70″ بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2219.02 نقطة، زتراجع مؤشر “إيجي اكس 100”الأوسع نطاقا بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 3.231.5 نقطة.

 

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 468.8 مليون سهم بقيمة 1.18 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.7 ألف عملية منفذة.

 

ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 1.9 مليار جنيه و 22.13 ألف جنيه، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو ا لبيع بصافي بيعي 1.9 مليار جنيه.

 

 

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