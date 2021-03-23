بورصة مصر تتكبد 7.5 مليار جنيه خسائر في ختام تعاملات الثلاثاء

المستقلة/-تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 7.5 مليار جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 0.63%،ليغلق عند مستوى 10،471.36نقطة.
وسجلت قيم التداولات اليوم نحو مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 5358 مليون سهم من 38.7 ألف صفقة منفذة.

كما هبط مؤشر “EGX70- WEI” بنسبة 5.1%، ليغلق عند مستوى 1،822.3نقطة. وكذلك المؤشر “WEI-EGX100” بنحو 3.72%، ليغلق عند مستوى 2،739.6 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX50 بنسبة 3.47%، ليغلق عند مستوى 1،923.19 نقطة.
سيطر على تعاملات الاجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 54.6 مليون جنيه، 35.1 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 89.7 مليون جنيه.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الإعلامي صالح الجسمي يدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية خطيرة

اخر الاخبار

توزيع المهام الأمنية على الجهات المعنية بحماية زائري الشعبانية

اخر الاخبار

البيتكوين تتراجع لأقل من 55 ألف دولار

اخر الاخبار

فيديو.. “عشت المساكنة معه” طليقة وائل كفوري تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقهما

رياضية

تكريم ليفاندوفسكي بوسام رفيع المستوى في بولندا

اخبار العراق

إصابة عدنان درجال بفيروس كورونا

اخر الاخبار

صور.. بيع أكبر لوحة قماشية فى التاريخ بمبلغ قياسي

اخر الاخبار

صور.. بيع أكبر لوحة قماشية فى التاريخ بمبلغ قياسي

اخر الاخبار

بورصة مصر تتكبد 7.5 مليار جنيه خسائر في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

12.5 دولار خسائر الذهب خلال تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

الاسهم التركية تواصل انخفاضها بعد اقالة محافظ البنك المركزي

اخر الاخبار

إصابة الفنان المصري أحمد مجدي بفيروس كورونا

رياضية

بيكهام يوضح حقيقة التفاوض مع ميسي ورونالدو

رياضية

الحكومة الإسبانية تحل أزمة ملعب ريال مدريد ضد ليفربول

رياضية

عمر السومة يربك حسابات منتخب سوريا قبل مواجهة البحرين

رياضية

جاريث بيل يعلن موقفه من الاستمرار في ريال مدريد

اخر الاخبار

تراجع مؤشرات بورصة العراق في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء