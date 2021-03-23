بورصة مصر تتكبد 7.5 مليار جنيه خسائر في ختام تعاملات الثلاثاء

المستقلة/-تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 7.5 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 0.63%،ليغلق عند مستوى 10،471.36نقطة.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 5358 مليون سهم من 38.7 ألف صفقة منفذة.

كما هبط مؤشر “EGX70- WEI” بنسبة 5.1%، ليغلق عند مستوى 1،822.3نقطة. وكذلك المؤشر “WEI-EGX100” بنحو 3.72%، ليغلق عند مستوى 2،739.6 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX50 بنسبة 3.47%، ليغلق عند مستوى 1،923.19 نقطة.

سيطر على تعاملات الاجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 54.6 مليون جنيه، 35.1 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 89.7 مليون جنيه.