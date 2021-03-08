بورصة مصر تتكبد 4.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين

المستقلة/-تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 4.9 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب ليسجل في الختام نحو 686.8 .مليارجنيه

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس 30” بنسبة 0.85%، ليغلق عند مستوى 11،459.51 نقطة

كما تراجع مؤشر “ايجي اكس 70” بنسبة 0.94 %، ليغلق عند مستوى 2،227.49 نقطة، وكذلك المؤشر “مؤشر ايجي اكس 100” بنحو 0.93 %، ليغلق عند مستوى 3،247.64 نقطة.

سيطر على تعاملات المصريين والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 10.6 مليون جنيه، 8.1 الف جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 18.8 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.3 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 506.4 مليون سهم من 43.7 ألف صفقة منفذة