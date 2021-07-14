بواقع 656 مليونا دولار ..العراق الاول في استيراد الحبوب والبقوليات من تركيا

المستقلة /-أعلن اتحاد مصدري جنوب شرقي الأناضول في تركيا، ان العراق كان اكبر المستوردين للحبوب والبقوليات من تركيا خلال النصف الأول من العام 2021.

وقال الاتحاد، إن إجمالي صادرات الحبوب والبقوليات، خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي سجلت، 4 ملايين و972 ألفا و430 طنا، مسجلة نموا بنسبة 19.7 بالمئة، مقارنة بالنصف من الأول العام الماضي.

واضاف ان “عائدات صادرات الحبوب التركية بلغت 4 مليارات و155 مليونا و643 ألف دولار ، خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي.

وأشار إلى أن “العراق تصدر البلدان المستوردة للحبوب والبقوليات التركية، بواقع 656 مليونا، و364 ألف دولار، تلته سوريا بـ 272 مليونا و8 آلاف دولار، ثم الولايات المتحدة 236 مليون دولار.

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