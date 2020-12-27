بنفقات 57 مليار درهم..دبي تعتمد موازنة 2021

المستقلة/- اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (20) لسنة 2020 بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2021، بإجمالي نفقات قدره 57.1 مليار درهم (15.55 مليار دولار).

وتأتي هذه الموازنة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية لعام 2020 وأزمة جائحة كورونا التي ما زال الاقتصاد العالمي يعاني منها، وتهدف لإتاحة كافة السبل للتعامل مع الأزمة واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبنّي سياسات أكثر ملاءمة في تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق، علاوة على زيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص، بحسب بيان على موقع الشيخ محمد بن راشد.