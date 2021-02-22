بنزيمة يغيب عن مباراة أتالانتا ضد ريال مدريد

بنزيمة يغيب عن مباراة أتالانتا ضد ريال مدريد

المستقلة/- أعلن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، عن قائمة فريقه لمباراة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتالانتا، الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويعاني ريال مدريد من عدة إصابات خلال الفترة الأخيرة، في مقدمتها المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي يغيب عن لقاء أتالانتا.

وجاءت القائمة كل من:

حراسة المرمى: كورتوا – لونين – ألتوبي

خط الدفاع: فاران ميندي – ناتشو – تشوست – ميجيل

خط الوسط: كروس – مودريتش – كاسيميرو – إيسكو – أريباس – بلانكو

خط الهجوم: أسينسيو – فاسكيز – ماريانو – فينيسيوس – هوجو دورو.