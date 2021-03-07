بنزيما يقود ريال مدريد في الديربي

المستقلة/- أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، تشكيلة الفريق الرسمية، لخوض مواجهة الديربي، ضد الجار أتلتيكو، مساء اليوم الأحد، في ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

وشهدت تشكيلة ريال مدريد تواجد الفرنسي كريم بنزيما، بعد عودته من الإصابة.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

كورتوا، فاران، ناتشو، ميندي، فاسكيز، كاسيميرو، مودريتش، كروس، أسينسيو، رودريجيو، وبنزيما.

بينما أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه كالآتي:

أوبلاك، تريبير، سافيتش، فيليبي، هيرموسو، كوكي، يورينتي، كاراسكو، ليمار، كوريا، ولويس سواريز.