بنزيما يعادل رقم أسطورة ريال مدريد

المستقلة/- حقق الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، رقما مميزا بالتسجيل في شباك تشيلسي، مساء الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل كريم بنزيما، هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 29.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن بنزيما سجل هدفه رقم 71 في دوري الأبطال، ليكون رابع أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ البطولة القارية، بالتساوي مع راؤول جونزاليس.

ويسبق كريم بنزيما في ترتيب الهدافين، الثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي.