بلدية ازمير تعلن عن انهيار 20 مبنى بسبب زلزال ازمير

المستقلة … لا زالت السلطات التركية بالاضافة الى بلدية ازمير تقوم بتفحص الخسائر التي سببها زلزال ازمير.

حيث كانت قد اعلنت الداخلية التركية عن انهيار ست مباني في إحصائية أولية لحجم الخسائر بسبب الزلزال.

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الان أعلنت بلدية ولاية ازمير عن انهيار ما يقارب عشرون مبنى بسبب الزلزال ولا زالت فرق التقصي تعمل لإكمال عملها.

يذكر ان ازمير تعرضت اليوم الجمعة الى زلزال بقوة سبعة درجات على مقياس ريختر.