بلاسخارت : في العراق أصبحت النساء في طليعة النضالات المهمّة بشكلٍ متزايد

المستقلة /- قالت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، إن “النساء القويات يصنعن مجتمعاً قوياً”.

وأوضحت بلاسخارت في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، “في الاحتفال باليوم الدولي للمرأة من كل عام، نقرّ بأن السلام والتقدم الاجتماعي والتمتع الكامل بالحقوق والحريات الأساسية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المشاركة الفاعلة والتمكين والمساواة للمرأة، وموضوع هذا العام المرأة في القيادة تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم تتفشى فيه جائحة كوفيد-19 يسلّط الضوء على الجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات حول العالم في تشكيل مستقبلٍ أكثر مساواة وتعافي من الجائحة مع لفت الانتباه إلى الفجوات المتبقية”.

وأضافت، “وفي العراق، أصبحت النساء في طليعة النضالات المهمّة بشكلٍ متزايد، فمن كوفيد-19 إلى المساواة في الحقوق والعدالة والمساءلة”.

وتابعت، “النساء القويات يصنعن مجتمعاً قوياً، وزيادة المشاركة السياسية، بما في ذلك في الانتخابات، تمكّن النساء من بلوغ إمكاناتهن الكاملة، مما يؤدي بمجتمعاتهن إلى السلام والازدهار”.

وبينت، “نحن جميعاً كلٌّ من منصبه كقادةٍ أو ناشطين أو مواطنين، نساءً ورجالاً، نتحمل مسؤولية القضاء على الفوارق وتحقيق مستقبل متساوٍ للجميع، يتطلب التعافي القوي بعد الجائحة تضافر جهود الجميع، مع سماع الأصوات الحرة للنساء والفتيات عاليةً وواضحة”.

وختمت، “بالنيابة عن أسرة الأمم المتحدة في العراق أتمنى لكم يوماً دولياً سعيداً للمرأة”. (النهاية)