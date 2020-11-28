بقيمة 7.2 مليار درهم..الإمارات تصرف حزمة المنافع السكنية لمواطنيها

المستقلة/- أعلنت حكومة أبوظبي عن صرف حزمة المنافع السكنية الثالثة لمواطني الإمارة بقيمة 7.2 مليار درهم (1.96 مليار دولار) يستفيد منها أكثر من 6100 مواطن. وتشمل الحزمة صرف قروض وتوزيع مساكن وأراض سكنية للمواطنين وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.

ويأتي الإعلان عن تلك الحزمة تزامناً مع احتفلات الدولة باليوم الوطني الـ49، لتشمل المنافع المعلن عنها، 3099 أرضاً سكنية و 2000 قرض سكني و 601 مسكناً استفاد منها مواطنون في كل من أبوظبي والعين والظفرة، إلى جانب إعفاء 381 مواطن من سداد القروض السكنية بقيمة 340 مليون درهم.