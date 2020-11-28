بغداد يصعق القوة الجوية بهدف في الدوري العراقي

(المستقلة) فاز فريق أمانة بغداد على القوة الجوية بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز.

وسجل جبار كريم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 من ضربة جزاء.

المباراة شهدت حالتي طرد، الأولى كانت من نصيب صامويل إيكو، لاعب بغداد، في الدقيقة 45، والثانية من نصيب محمد صالح حارس القوة الجوية في الدقيقة 48.

بهذه النتيجة استمر القوة الجوية في الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما رفع بغداد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ14.

وفي إطار الجولة ذاتها اليوم، تعادل النجف مع نفط ميسان سلبيا، فيما فاز السماوة على الكرخ بهدف نظيف، وتغلب الزوراء على الحدود بهدفين لهدف.