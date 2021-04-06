بغداد : القبض على متهم بترويج عملة الدولار المزيف

المستقلة /- اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة , القبض على متهم بترويج عملة الدولار المزيف وآخر ضبط بحوزته قنابل يدوية في بغداد

وقالت الوكالة في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الثلاثاء،” ان قوة من مكتب مكافحة اجرام الاعظمية تمكنت من القاء القبض على متهم يروم ترويج مبالغ مزورة من فئة الدولار الامريكي ، واضافت أن أمر القبض جاء بعد توفر معلومات عن المتهم لقيامه بترويج عملة مزورة محاولاً تصريفها الى العملة العراقية حيث تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود في شارع عمر بن عبد العزيز ضمن منطقة الاعظمية .

فيما تم تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق احكام المادة (٢٨١) من قانون العقوبات لينال جزائه العادل .

الى ذلك القت مفارز مكتب مكافحة اجرام القدس القبض على متهم ضبط بحوزته قنابل يدوية عدد (٢) وخمسة أكياس صغيرة تحتوي على مادة الكريستال المخدرة ومسدس صوتي محور وميزان لوزن مادة الكريستال عدد (2) و دراجات نارية مفصخه بعض اجزائها عدد (4) في منطقة الشيشان شمال شرقي بغداد، حيث دونت اقوال المتهم ابتدائياً وقضائياً واعترف صراحةً لقيامه بالمتاجرة وتعاطي مادة الكريستال وأن سبب حمله لهذه الرمانات هو في حال القبض عليه يقوم بتفجيرها على القوات الأمنية حين القبض عليه وان الدراجات الناريه التي ضبطت بحوزته مسروقه من قبل اشخاص اخرين يقومون بجلبها اليه لغرض استبدالها معهم بمادة الكرستال المخدرة ، حيث قرر قاضي التحقيق توقيف المتهم وفق المواد القانونية ( 28 مخدرات ، 24 أسلحة ، 461 ، 344 ) من قانون العقوبات لينال جزائه العادل .

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