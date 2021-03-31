بغداد : القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في غضون ال24 ساعة الماضية

المستقلة /- ألقت مفارز مديرية شرطة محافظة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في غضون ال٢٤ ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان “الممارسات أسفرت عن القبض على مطلوبين للقضاء تنوعت جرائمهم بين القتل العمد والإرهاب والسرقة والمخدرات والدكة العشائرية، فضلا عن ضبط عجلة حمل محملة بمواد ممنوعة من الاستيراد وعجلات أخرى عليها اشارات حجز ودراجات نارية مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية”.

وأضافت الوزارة أنه “تمت احالة جميع الحالة إلى مراكز الاحتجاز لغرض استكمال الإجراءات القانونية اصوليا”.

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