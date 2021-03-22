بعد 7سنوات من الحرب.. مسؤول أنصار الله يوجه رسالة للسعودية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وجه المتحدث الرسمي باسم جماعة “أنصار الله” اليمنية، محمد عبد السلام، اليوم الإثنين، رسالة إلى دول التحالف العربي بقيادة السعودية، بمناسبة قرب دخول الحرب التي تشهدها بلاده عامها السابع.

وقال عبد السلام في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: “على أعتاب العام السابع نذكر دول العدوان بوجوب إنهاء عدوانها بشكل شامل ورفع الحصار بشكل كامل”.

ودعا القيادي في “أنصار الله”، السعودية إلى “ضرورة الفصل بين ما هو حق إنساني، كإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بما لا يكون ذلك خاضعا للابتزاز السياسي والعسكري”.

وأمس الأحد، قدمت الجماعة، عرضا للسعودية يقضي بإنهاء الحرب، واضعة الكرة بحسب مراقبين في ملعب الرياض.

وأعلن القيادي في “أنصار الله”، محمد ناصر البخيتي، ، استعداد الجماعة لوقف العمليات العسكرية ضد السعودية ومحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، شريطة إنهاء التحالف العربي بقيادة السعودية عملياته العسكرية في اليمن.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله” في أواخر 2014.

 

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