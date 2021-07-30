بعد 4 أعوام.. جورج كلوني وزوجته أمل ينتظران مولودا جديدا

المستقلة/-منى شعلان/ كشف الزوجان جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين للأصدقاء والعائلة، أنهما على وشك استقبال طفلا آخر بعد 4 أعوام من ولادة توأمهما.

ولفتت المصادر إلى أن الزوجين أخبرا بالفعل أصدقائهما المقربين عندما أقاما حفل عشاء صغير بالقرب من منزلهما بإيطاليا في 4 يوليو.

كما يُقال إن “أمل” تجاوزت الثلث الأول من حملها، وبدأت بالفعل في الظهور وسرعان ما سيعرف الجميع بذلك.

وبحسب موقع “The sun” يتشارك النجم البالغ من العمر 60 عاماً ومحامية حقوق الإنسان 43 عاماً، بالفعل في التوأم “إيلا” و”ألكسندر” البالغين من العمر أربع سنوات.

وأضاف المصدر: “إن إنجاب الأطفال هو شيء أراده كل من “جورج” و”أمل” حقاً. إنه أمر مثير للغاية. كان “جورج” منفتحاً بشأن رغبته في المزيد من الأطفال. كما أن توأميهما “إيلا” و”ألكساندر” مسروران بأن يصبحا شقيقين كبيرين.”

وتزوج “جورج” في حفل مرصع بالنجوم في البندقية عام 2014، بعد خمسة أشهر فقط من عرض الزواج على نجمة Ocean’s Eleven. وبعد ثلاث سنوات رحبا بالتوأم “إيلا” و”ألكساندر”.

يستعد الممثل الأمريكي المخضرم جورج كلوني لاتخاذ خطوة جديدة في حياته المهنية، بعدما قدم كل شيء للفن سواء على مستوى التمثيل أو الإنتاج أو الإخراج ، وكتابة السيناريو بحسب وكالة رويترز.

يتعاون الممثل جورج كلوني ، مع صديقيه دون شيدل وكيري واشنطن بالتعاون مع مسئولي التعليم في لوس أنجلوس لفتح مدرسة لتدريب المراهقين على مهارات مثل التصوير السينمائي والإضاءة ووظائف مختلفة تحتاجها هوليوود.

مدرسة جورج كلوني المقرر إطلاقها خلال عام 2022، تستهدف توفير مسار وظائف مختلفة ذو رواتب جيدة لمن يجدون صعوبة في شق طريقهم بهوليوود، والحرص على تحقيق التنوع وتكافؤ الفرص.

وقال جورج كلوني في بيان له، إن هدفهم عكس أفضل صورة للتنوع في بلاده، عن طريق إنشاء برامج ثانوية لتعليم الشباب على استخدام الكاميرات والمونتاج والمؤثرات الصوتية والمرئية وأي مجال يساعد على تقدم صناعة السينما.