بعد 30 عاماً.. قبلة بين عادل إمام وعلا رامي تثير جدلاً

بعد 30 عاماً.. قبلة بين عادل إمام وعلا رامي تثير جدلاً

المستقلة/- منى شعلان/ استنكر الفنان عمر خورشيد انتقادات البعض بشأن مشهد قبلة والدته الفنانة المصرية علا رامى مع الزعيم عادل إمام، من أحداث فيلم “حنفى الأبهة” الذى عرض قبل 30 عاما ، قائلًا: “مش ممكن تضايقني أو تكسرني”.

ونشر عمر خورشيد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة المشهد، مُعلقًا عليها قائلاً: “هو الناس بتتعامل معايا ليه إن صورة زي دي ممكن تذلني أو تكسرني.. فيلم حنفى الأبهة إنتاج 1991 وجرى عرضه بنفس السنة.. شكرًا يا والدتي يا حبيبتي إنك ربتيني وكبرتيني وخلتيني الإنسان اللى أنا عليه دلوقتي”.

وأضاف عمر خورشيد:”مفيش أي حاجة عملتها أو هتعمليها في حياتك ممكن تضايقني أو تكسرني.. بحبك أوي وربنا يحفظك ليا ويحفظك لجمهورك اللى بيحبك وتقدمي لهم فن أفضل وأعظم دايمًا”.

وتدور أحداث الفيلم حول سرقة (حنفي الأبهة) محل مجوهرات مع شركائه ويستحوذ على الحقيبة المسروقة ويخفيها لدى أخيه (أحمد) قبل القبض عليهم.

يتمكن شركاؤه الثلاثة من الهرب ويختطفون (دعاء) زوجة (أحمد) حتى يستعيدوا الحقيبة. يتولى المقدم (شريف) القضية ويوافق رؤساؤه على الإفراج المؤقت عن (حنفي) ليرشده عن مكان زملائه، وتتوالى الأحداث.

يذكر أن فيلم حنفى الأبهة عرض فى مطلع تسعينيات القرن الماضى، وهو من بطولة عادل إمام، علا رامى، فاروق الفيشاوى، هدى رمزى، مجدى وهبة، مصطفى متولى، رجاء الجداوى، عبد الله محمود، يوسف داوود، وغيرهم من الفنانين، تأليف وسيناريو وحوار بسيونى عثمان، كلمات الأغانى سيد حجاب، إخراج محمد عبد العزيز.