بعد 17 عامًا.. محمد هنيدي يكشف لغز حير جمهوره بسبب فيلم له

المستقلة/ منى شعلان/ كشف الفنان المصري محمد هنيدي، عن لغز حير جمهوره ، بسبب فيلمه الشهير “عسكر في المعسكر”، الذى عرض عام 2003 فى دور العرض السينمائي.

ومنذ عرض الفيلم وحتى الآن لايزال عدد كبير من المشاهدين يتساءلون: كيف التحق “خضر”، بطل الفيلم، بالخدمة في الجيش المصري رغم أن القانون يعفي الابن الوحيد لأبيه من أداء الخدمة العسكرية.

ونشر هنيدي، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، صورا من الفيلم وعلق مازحا: “على مدار 17 عامًا تعرضنا لضغوطات وتشكيكات بي وبفريق العمل، كان الجميع يطارني في كل لقاء وحوار وحتى على الانترنت في تويتر وفيسبوك وانستجرام وحتى تيك توك، محاولين احراجي وتوجيه السؤال نفسه على مدار 17 عامًا، لم ندافع عن انفسنا وفضلنا الصمت ولكن لم نعد نتحمل بتكرار التشكيك والسؤال نفسه وكان علينا الآن الرد لنسدل الستار عن لغز من الغاز التاريخ، طالما حير عقول البشر والباحثين والمفكرين وهو: ازاي خضر في فيلم عسكر في المعسكر دخل جيش وهو وحيد؟!”.

و أضاف: “الاجابة ببساطة لم يكن وحيدا وكان عنده اخ صغير الظاهر امامكم في مشهدين، حيث كان يظهر في 12 مشهدًا ولكننا قررنا حذف مشاهده لتقليل مدة الفيلم لعرضه سينمائيا وبرده عشان نعرضه حفلات كتير ونجيب فلوس اكتر..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

يذكر أن فيلم “عسكر في المعكسر”يناقش قضية الثأر في صعيد مصر بطريقة كوميدية، ومن بطولة محمد هنيدي، ماجد الكدواني، لقاء الخميسي، صلاح عبد الله، وهو من تأليف وإخراج أحمد عبد الله، وتخطت إيرادات الفيلم وقتها الـ 9 مليون جنيه.