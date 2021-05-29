“بعد وصولها” إلغاء حفل نوال الزغبي بالقاهرة.. لهذا السبب

المستقلة/- منى شعلان/ ألغت شرطة السياحة في مصر، حفل ملكة جمال الكون، الذي كان من المقرر إقامته قبل قليل في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، بسبب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بإلغاء الحفلات، نظرا لمنع تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تجاوزه موعد الساعة التاسعة وهو موعد الغلق.

وعلى هامش الحفل، تم إلغاء الفقرة الغنائية في الحفل، الذي كان من المقرر أن تحييها المطربة اللبنانية، نوال الزغبي، التي حضرت خصيصا من أجل إحيائه، ما سبب إزعاجا شديدا لها.

وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي وصلت، أمس الجمعة، إلى القاهرة لإحياء حفل غنائي خاص بإحدى مسابقات ملكات الجمال miss elite، وكتبت نوال الزغبي تغريدة على تويتر: “أنا متحمسة جدًا لهذه الليلة…. افتقدكم جميعًا…. أفتقد المسرح… أتمنى أن تستمتعوا بملكة جمال النخبة miss elite”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أغنيتها “عقلي وقف”، التي بثتها على قناتها الخاصة بموقع الـ”يوتيوب”، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإخراج فادي حداد.

وتقول مطلع كلمات أغنية “عقلى وقف” لنوال الزغبي “ماشوفتش حد في الدنيا خطفني بنظرة والتانية.. وانا اللي عشت طول عمري بحسب مشاعري بالثانية.. وشوفتك قلبي ده اتبرجل وجالك جري مستعجل.. وانا الحب اللي جوايا كان مشروع ومتأجل.. أنا عقلي وقف مش عارفة انا مالي بجد انا اول مرة اتخطف.. قدام الدنيا بحالها انا جاية أهو وبعترف علشان لو حد في يوم معرفش خلاص اهو عرف.. اني بحبك”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

“بعد وصولها” إلغاء حفل نوال الزغبي بالقاهرة.. لهذا السبب

رياضية

تشيلسي يهزم مانشستر سيتي ويحصد لقب دوري أبطال أوروبا

اخر الاخبار

فيديو.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

اخر الاخبار

صور.. الفنانة العراقية نجلاء فهمي تخضع لعملية جراحية 

اخبار السعودية

السعودية تدعم الهند بـ 60 طنا من الأوكسجين السائل

رياضية

منتخب العراق يسحق النيبال بسداسية

رياضية

تعرف على مجموعة العراق في كأس العرب للشباب

رياضية

تعرف على مجموعة العراق في كأس العرب للشباب

اخر الاخبار

محاكمة ملاكم شهير بسبب كيم كارداشيان

اخبار العراق

توزيع 60قطعة أرض سكنية للعوائل الشهداء في قضاء الكحلاء

اخر الاخبار

تطورات جديدة في قضية سب وقذف عمرو أديب لمحمد رمضان

اخر الاخبار

لحظة سقوط مقاتلة ميج-21 أثناء عرض عسكري في بنغازي شرق ليبيا

اخر الاخبار

الصحة المصرية تعلن شروط الحصول على لقاح كورونا

رياضية

إنتر ميلان يختار بديل أشرف حكيمي

اخر الاخبار

روجينا تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

اخر الاخبار

تعثر مفاوضات هيئة قناة السويس مع ملاك سفينة إيفر غيفن

اخبار مصر

مصر.. السيسى يطلع علي خطة الدولة الاستراتيجية في محطات تحلية مياه البحر