“بعد وصولها” إلغاء حفل نوال الزغبي بالقاهرة.. لهذا السبب

المستقلة/- منى شعلان/ ألغت شرطة السياحة في مصر، حفل ملكة جمال الكون، الذي كان من المقرر إقامته قبل قليل في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، بسبب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بإلغاء الحفلات، نظرا لمنع تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تجاوزه موعد الساعة التاسعة وهو موعد الغلق.

وعلى هامش الحفل، تم إلغاء الفقرة الغنائية في الحفل، الذي كان من المقرر أن تحييها المطربة اللبنانية، نوال الزغبي، التي حضرت خصيصا من أجل إحيائه، ما سبب إزعاجا شديدا لها.

وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي وصلت، أمس الجمعة، إلى القاهرة لإحياء حفل غنائي خاص بإحدى مسابقات ملكات الجمال miss elite، وكتبت نوال الزغبي تغريدة على تويتر: “أنا متحمسة جدًا لهذه الليلة…. افتقدكم جميعًا…. أفتقد المسرح… أتمنى أن تستمتعوا بملكة جمال النخبة miss elite”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أغنيتها “عقلي وقف”، التي بثتها على قناتها الخاصة بموقع الـ”يوتيوب”، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإخراج فادي حداد.

وتقول مطلع كلمات أغنية “عقلى وقف” لنوال الزغبي “ماشوفتش حد في الدنيا خطفني بنظرة والتانية.. وانا اللي عشت طول عمري بحسب مشاعري بالثانية.. وشوفتك قلبي ده اتبرجل وجالك جري مستعجل.. وانا الحب اللي جوايا كان مشروع ومتأجل.. أنا عقلي وقف مش عارفة انا مالي بجد انا اول مرة اتخطف.. قدام الدنيا بحالها انا جاية أهو وبعترف علشان لو حد في يوم معرفش خلاص اهو عرف.. اني بحبك”.