بعد نقله إلى المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد منير

المستقلة/ منى شعلان/ تعرض الفنان المصري محمد منير، لوعكة صحية ، استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة ، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ويتواجد حاليا محمد منير ، فى وحدة رعاية المخ والأعصاب ، للوقوف على تطورات حالته الصحية، وتحديد ما إذا كان يحتاج لتدخل جراحي مجددا أم لا، لاسيما وأنه أجرى جراحة في مايو الماضي.

وتلك الأزمة الصحية التي يمر بها منير، بدأت بعد وفاة محمود منير ابن عمه ومدير أعماله وكاتم أسراره العام الماضي، حيث قضا معًا مشوارًا طويلًا من العمل والنجاحات ، وظهر وقتها الفنان المصري، وهو يتلقى العزاء جالسا على مقعد وفي حالة نفسية وصحية متأخرة.

وكان محمد منير، قد كشف تفاصيل وضعه الصحي خلال حفل أحياه “أونلاين” في مايو الماضي كان جالسا فيه على كرسي، موضحا أنه يحيي الحفل وهو مريض ولا يسير إلا على “عكاز”.

وأوضح منير أنه أجرى جراحة دقيقة في العظام، وتحديدا في مفصل الحوض، واصفا الأزمة التي تعرض لها بـ”العنيفة”.

وفى سياق آخر ، انتهى الفنان محمد منير ، مؤخرا من تصوير كليب أحدث أغانيه “باب الجمال”، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ولحن سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.