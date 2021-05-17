بعد نشرها فيديو من داخل الجيم.. متابعة فلسطينية تهاجم رانيا يوسف.. والفنانة ترد

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت الفنانة المصرية رانيا يوسف لهجوم حاد من متابعة فلسطينية، بعد نشر يوسف مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام وهي تمارس الرياضة في الجيم في الوقت الذي تتعرض فيه فلسطين لاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت المتابعة تعليقا على فيديو رانيا يوسف: “إحنا بفلسطين بنموت وإنتي خايفة على رشاقتك، حسبي الله ونعم الوكيل”.

من جانبها استنكرت رانيا يوسف الهجوم عليها، وتعجبت من تعليق المتابعة، وردت قائلة: “بتموتي وماسكة الموبايل وبتتفرجي على انستجرام! حسبي الله ونعم الوكيل فيكي انتي”.

ومن ناحية أخرى قرر قاضي التحضير بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي يتهمها بسبه وقذفه ويطالبها بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه، لجلسة 23 مايو الجاري.

وكان المستشار هيثم عباس أقام بصفته وكيلاً عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية حملت رقم 476 لسنة 20121 اقتصادي، ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف بالمطالبة بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”.

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