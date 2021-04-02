“بعد مغادرتها المستشفى” فخرية خميس تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

المستقلة/- منى شعلان/ حرصت الفنانة العمانية فخرية خميس، على طمأنت جمهورها ومحبيها على تطورات حالتها الصحية، خاصة بعد مغادرتها المستشفى مؤخراً، بعدما حصلت على إبرة المناعة، وتحسن صحتها بشكل كبير.

ونشرت فخرية، صورة حديثة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلقت عليها قائلة:”بسم الله ماشاءالله تبارك الله.. مسيتم بالخير ياوجيه الخير.. جزاكم الله خير على دعواتكم الطيبة ربي يتقبلها منكم رحم الله موتاكم وأطال في أعماركم والشفاء لمرضاكم.

‏

‏وتابعت:” لله الحمد والشكر بفضل الله سبحانه وتعالى وعنايته بدأ يتلاشى المرض مع الاستمرار بالعلاج الموجه والمعزز بمعدل كل ثلاث اسابيع إلى نهاية أكتوبر وأيضاً رح أبدأ جلسات الإشعاع يومياً لمدة شهر ونصف تقريباً ابتداء من يوم الأحد #4_4_2021″.

وفى السياق ذاته عبرت فخرية خميس عن غضبها الشديد من تداول شائعة وفاتها خلال الفترة الماضية مؤكدة أن شقيقتها تعرضت للتعب بعدما سمعت بالخبر، كما أن صديقات لها هاتفنها للتأكد من صحة ما تم نشره

وقالت فخرية خميس في منشور لها عبر حسابها في موقع ”انستغرام“: ”السلام عليكم الأحبة الكرام في كل مكان الموت حق بس خبر موتي إشاعة أمس طلعت من المستشفى بعد ما أخذت إبرة المناعة ولله الحمد والشكر صرت أحسن رغم تأثير الإبرة آلام لا تحتمل الله يصبرني ويصبر كل مريض ومهموم يا رب“.

وتابعت الفنانة العمانية قائلة: ”تكفون وجزاكم الله خيرا طمنوا الناس عني انشروا هالخبر إني بخير وما زلت على قيد الحياة“.

واستطردت فخرية خميس: ”اليوم أخواتي والأهل ما بطلوا اتصال لين رديت عليهم أختي العودة آمنة خميس أم أحمد الله يعينها تعبت لما سمعت الإشاعة وحتى الأخت الصديقة الغالية ميمونة المعولي أم عادل عباس شهقت ألم خافت لين سمعتها صوتي“.

وتمنت فخرية خميس التأكد من صحة ما يتم ترديده من أخبار قبل تداولها، حيث مضت قائلة: ”رجاء أتمنى التأكد قبل نشر أي خبر يفجع الناس وما سكت تلفوني الكل يبي يسمع صوتي ويتأكد إني عايشة“، فيما نشرت تعليقا مرفقا توعدت فيه ”بمحاسبة مروجي إشاعة وفاتها قانونيا“.

يذكر أن الفنانة العمانية فخرية خميس أعلنت، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، إصابتها بفيروس ”كورونا“ المستجد، تزامنا مع إصابتها بمرض السرطان، لتعلن لاحقا شفائها من الفيروس، مع استمرار رحلة علاجها من المرض الخبيث.