بعد حكم حبسه.. قرار جديد من هانى شاكر بشأن أزمة حمو بيكا

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت نقابة المهن الموسيقية، عن قبول الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، اعتذار مغني المهرجانات حمو بيكا ، والتنازل عن الدعوى القضائية المقدمة ضده حفاظا على مستقبله.

وقالت النقابة، في بياناً لها: “في ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب أعضاء مجلس النقابة وتجاوزه بالقول في حق أمير الغناء الفنان هاني شاكر وتقدم بيكا باعتذار مكتوب وسجل فيديو نشره على صفحته يعتذر فيه لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هاني شاكر عن تجاوزه السابق، وقبل السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس الاعتذار وكلف ياسر قنطوش المحامي بالتنازل عن الدعوى، حفاظًا على مستقبله ومستقبل أسرته”.

وكان قد تقدم ياسر قنطوش، محامى نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة فى الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إدارى الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبى محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ”حمو بيكا”، باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هانى شاكر.

وقال محامى نقابة الموسيقيين فى الدعوى القضائية، أن حمو بيكا اعتدى لفظيا على الفنان هانى شاكر ووجه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، وأن حمو بيكا يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء من خلال البلطجة وهو غير متوفر فيه الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

وباشرت نيابة الدخيلة التحقيق مع حمو بيكا، وأخذ اقواله فى واقعة سب وقذف هانى شاكر ونقابة الموسيقيين أثناء تواجده للحصول على تصريح لحفل فنى، وقام بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى الخاص به ليظهر استياءه من اللجنة والنقابة لتعنتها معه.