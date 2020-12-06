بعد حفلها الأونلاين.. رسالة من أصالة نصري لجمهورها

المستقلة/ منى شعلان/ وجهت الفنانة السورية أصالة نصري ، رسالة إلى جمهورها ، بعد إحيائها حفلا غنائيا “أون لاين” ، عبر منصة شاهد بقيادة المايسترو هاني فرحات، يوم الجمعة الماضي ، حيث نشرت صورًا لها من الحفل وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وعلقت أصالة على الصور ، موجهة حديثها إلى جمهورها، قائلة: “في هذا اليوم كان امتحاني.. كيف لي أنّ أراكم وأستشعر دفء قلوبكم منّ خلف شاشه؟.. كان إصراري على إسعادكم أقوى ممّا هو عليه”.

وأضافت أصالة: “تخيّلت وجوهكم مبتسمة فَرِحة.. وتماهيت معكم رغم البعد.. شكراً أحبّتي على دعمكم ومحبّتكم وثقتكم الّتي قوّتني وزوّدتني عزيمة وأملاً ومحبّه.. كانت ليلة كحبّة دواء لأيّام ليست كما أتمنّى .. طاب قلبي فيها وتحرّرت روحي”.

وطرحت مؤخرا النجمة السورية أصالة نصرى كليب أغنيتها الجديدة “الفرق الكبير ” على موقع يوتيوب، وهى من كلمات تركي آل شيخ، ألحان نواف عبد الله، توزيع خالد عز ، وحققت 10 ملايين مشاهدة حتى الآن.

كما تستعد النجمة السورية أصالة ، لإحياء حفلا غنائيا ضخما آخر الشهر الحالى احتفالًا بليلة رأس السنة، وذلك على سفح الأهرامات، ومن المتوقع أن يشهد الحفل الكثير من محبيها.

يذكر أن آخر ألبومات أصالة نصري يحمل اسم “لا تستسلم” الذي قدمته باللهجة الخليجية، وهو من إنتاج شركة روتانا، وضم 20 أغنية.