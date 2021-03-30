بعد تهديدها.. سارة التونسي تلجأ للقضاء المصري بسبب “حرب أهلية”

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة سارة التونسي ، عن تفاصيل أزمتها مع شركة العدل جروب، بعد استبعادها مؤخراً من استكمال تصوير دورها فى مسلسل “حرب أهلية” وتعاقدت الشركة مع الفنانة أروى جودة بدلا منها.

وكتبت سارة التونسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ قليل: “شركة “العدل جروب” تمنعني من التعاقد على خمسة أعمال بين تونس ومصر والإمارات لكي أتفرّغ لمسلسل “حرب أهلية” ثم تستبعدني من العمل فجأة بعد تصوير نصف المسلسل دون إعلامي بذلك، مما تسبّب في خروجي من الموسم الرمضاني وتسبّب لي في خسائر ماليّة كبيرة.

أضافت : “ثم عندما أرفض هذا الظلم يتم التعدي علي وتهديدي وترويعي وتشويه سمعتي ثم لم يكفِ الشركة بذلك فهي تطالبني بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه! من يطالب من؟!

تابعت: على العموم، أنا في انتظار نتائج تحقيقات نقابة المهن التمثيليّة في الشكوى التي قدمتُها ضد “شركة العدل جروب” بتاريخ 2021/03/24 عن طريق مكتب المستشار أحمد عودة، كما في انتظار تحقيقات النيابة العمومية فيما يتعلق بمحضر إثبات الحالة المحرّر ضدهم بتاريخ 2021/03/07، وكلي ثقة في عدل الله وعدالة القضاء المصري”.

وكان المنتج جمال العدل قال أن أسباب استبعاد سارة التونسي من المشاركة في المسلسل، إنها تأخرت على موعد التصوير أكثر من 5 ساعات، مما أغضب بطلي العمل يسرا وباسل خياط، بالإضافة لتعديها على الكوافير والماكيير الخاصين بالمسلسل، والتحدث مع خياط بطريقة غير لائقة مما أغضبه كثيرا.

“مسلسل حرب أهلية” بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلنتى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما، ومن المقرر عرضه في المارثون الرمضاني 2021.

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