بعد ترشحه للأوسكار.. تعرف على موعد عرض فيلم “الهدية”

بعد ترشحه للأوسكار.. تعرف على موعد عرض فيلم “الهدية”

المستقلة/- منى شعلان/ تعرض منصة نتفليكس فيلم “الهدية” ، المرشح للدورة الـ 93 من جوائز الأوسكار لهذا العام عن فئة “أفضل فيلم قصير”، وذلك يوم 18 مارس الجاري.

الفيلم من إخراج الفلسطينية البريطانية فرح النابلسي، ويعد التجربة الإخراجية الأولى لها بجانب كونها المنتج التنفيذي للعمل وبالإضافة إلى المنتج أسامة البواردي.

فيلم “الهدية” تدور أحداثه حول رجل فلسطيني وابنته الصغيرة التي انطلقت في الضفة الغربية لشراء هدية لزوجته، ويستعرض الصراعات التي يمران بها بين الجنود، والطرق المعزولة، ونقاط التفتيش.

يذكر أن فيلم “الهدية” إلى القائمة القصيرة لجائزة أوسكار أفضل فيلم قصير والتي تضم 5 أفلام أيضا،ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار في 25 أبريل/ نيسان.