بعد تحديثها الاخير .. أفضل 3 تطبيقات بديلة لـ واتساب

المستقلة /- يضع تطبيق واتساب WhatsApp، اللمسات الأخيرة على ميزته الجديدة الرسائل الذاتية الاختفاء Disappearing Messages، والتي يعمل على تطويرها منذ عدة أشهر، وهي إحدى المزايا الشائعة بين تطبيقات المراسلة المنافسة لواتساب، إذ تتيح للمستخدمين إرسال رسائل قابلة للاختفاء تلقائيا من المحادثات بعد فترة زمنية محددة.

وستتيح لك ميزة الرسائل الذاتية الاختفاء عند تمكينها بتطبيق واتساب إخفاء الرسائل التي قمت بإرسالها بعد 7 أيام، وهي خاصية تدعمها العديد من تطبيقات المراسلة الأخرى، وكما يمكنك إعادة توجيه الرسائل الذاتية الاختفاء، أو نسخ محتواها وحفظه في مكان آخر أو أخذ لقطة شاشة لها وحفظها قبل اختفائها، كما يمكنك حفظ الرسالة قبل اختفائها، أو نسخ محتواها وحفظه في مكان آخر.

ولكن في حال إعادة توجيه رسالة ذاتية الاختفاء إلى دردشة تم إيقاف ميزة الرسائل الذاتية الاختفاء فيها، لن تختفي الرسالة من الدردشة المعاد توجيه الرسالة إليها، بينما إذا كتنت الرسالة الذاتية الاختفاء متضمنة في النسخة الاحتياطية سيتم حذفها بعد استعادة المستخدم النسخة الاحتياطية مرة أخرى.

وستختفي الرسائل الذاتية الاختفاء خلال سبعة أيام حتى إذا لم يفتح المستخدم تطبيق واتساب، ولكنها ستظل في الإشعارات لحين فتح واتساب، كما ستختفي الوسائط المرسلة في الدردشة بعد نفس المدة، ولكن يمكن للشخص الذي تراسله حفظها في هاتفه في حالة تفعيل خاصية التنزيل التلقائي.

وتوجد العديد من تطبيقات التراسل المنافسة لواتساب تدعم ميزة الاختفاء الذاتي بشكل أفضل، وفيما يلي نستعرض إليك أبرزها وفقا لما ذكره موقع “beebom”.

1. تطبيق تيليجرام Telegram:

يعد تطبيق Telegram هو المنافس الأقوى لتطبيق واتساب، وذلك بفضل بعض الميزات القوية التي يقدمها، من بينها ميزات الأمان والخصوصية مثل ميزة التشفير، إلى جانب خاصية الرسائل القابلة للاختفاء والتي تتيح لك تعيين وقت اختفائها على عكس واتساب، والتي ستختفي مباشرة من كلا الجهازين عند انتهاء الوقت المحدد لها.

2. تطبيق سيجنال Signal:

يدعم تطبيق تطبيق التراسل سيجنال Signal، أيضا ميزة التشفير من طرف إلى طرف، على نظامي التشغيل أندرويد وios، إلى جانب سهولة الاستخدام يدعم النظام الاساسي للتطبيق المكالمات الصوتية والمرئية، على غرار واتساب.

ويقدم تطبيق سيجنال أيضا ميزة الرسائل الذاتية الاختفاء، حيث يتيح لك تعيين المدة الزمنية للحذف التلقائي، والتي تعد أكثر أمانا من خاصية واتساب.

3. تطبيق ثريما Threema:

يقدم تطبيق ثريما Threema، أكثر ميزات الخصوصية والأمان في تطبيقات المراسلة، حيث لا يقوم بجمع بيانات المستخدم كما تفعل شركة فيسبوك مالكة واتساب، بالإضافة إلى أن جميع الاتصالات مشفرة من طرف إلى طرف.

ويعمل تطبيق ثريما Threema، على حفظ وتخزين قوائم الاتصال الخاصة بك ومعلومات المجموعات في هاتفك فقط، وليس في خوادمه عبر الإنترنت، ومع خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء تحذف الرسائل بمجرد تسليمها للمستقبل بمجرد مغادرة الدردشة.