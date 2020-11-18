بعد تجاوزها حاجز 18 ألف دولار..كل ما تريد معرفته عن “البيتكوين”

بعد تجاوزها حاجز 18 ألف دولار..كل ما تريد معرفته عن “البيتكوين”

المستقلة/أمل نبيل/ قفزت العملة الرقمية” بيتكوين” فوق حاجز ال18 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها.

وخلال تداولات الأربعاء، قفزت البيتكوين لفترة وجيزة بنسبة 4.8% إلى 18480 دولارًا قبل أن تهبط بحوالي ألف دولار خلال عشرين دقيقة فقط، كانت البيتكوين قد جاوزت مستوى ال17 ألف دولار بنهاية تعاملات الثلاثاء.

ما هي البيتكوين؟

“البيتكوين” هي عملة رقمية افتراضية لا يصدرها أي بنك مركزي ولا تخضع لرقابة أي جهة إشرافية، تم تأسيسها من قبل شخص مجهول الهوية يسمي “ساتوشي ناكاموتو”، وتشبه إلى حد ما العملات المعروفة كالدولار واليورو وغيرها من العملات، لكن مع عدة فوارق أساسية.

و”البيتكوين” هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط ، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية.

متى ظهرت عملة البيتكوين؟

طرح ساتوشى ناكاموتو فكرة البتكوين للمرة الأولى في ورقة بحثية في عام 2008 ، ووصفها بأنها نظام نقدي إلكتروني يعتمد في التعاملات المالية على مبدأ الند للند.

وهو مصطلح تقني يعني التعامل المباشر بين مستخدم وآخر دون وجود وسيط، وطرحت هذه العملة للتداول للمرة الأولى سنة 2009.

كيف يتم تداول البيتكوين؟

يتم تداول عملة البيتكوين عن طريق محفظة “Block chain”، حيث يقوم المرسل عبر حساب عملة البيتكوين الخاص به بالقيام بعمليات إرسال، وتتم تلك العمليات عن طريق خوارزميات معقدة.

وهى عملة رقمية ليس لها وجود مادي، ولا تمتلك رقما مسلسلا، ولا أي وسيلة أخرى كانت من أي نوع تتيح تتبع ما أنفق للوصول إلى البائع أو المشتري، مما يجعل منها فكرة رائجة لدى كل من المدافعين عن الخصوصية، أو بائعي البضاعة غير المشروعة (مثل المخدرات) عبر الإنترنت على حد سواء.

وكان أول تعامل حقيقي بعملات بيتكوين في الثاني عشر من يناير لعام 2009. ويمكن من خلال بيتكوين الشراء عبر الإنترنت، أو تحويلها إلى إحدى العملات التقليدية، وعملة بيتكوين ليس لها أي وجود مادي، وهذا هو الاختلاف الجوهري بينها وبين العملات الورقية الأخرى.

إيجابيات وسلبيات عملة البيتكوين:

تتميز عملة البيتكوين بضعف العمولة على إرسال واستقبال البيتكوين، مقارنة بعمولات البنوك الإلكترونية بالنسبة للعملات الحقيقية، فضلا عن سرية المعاملات، حيث لا يُمكن لأي شخص الكشف أو التدخل في عمليات الشراء أو البيع، والتي تتم بهذه العملة، كما أنه يمكن لأي شخص في العالم أن يمتلك هذه العملة.

ومن أخطر سلبيات عملة البيتكوين أنها “سرية المعاملات”، فمن الممكن أن تسهل عمل تجار الأسلحة والممنوعات، والقيام بعمليات تبييض الأموال.

كيف يمكن الحصول على البيتكوين؟

للحصول على البيتكوين يجب أن يتوفر للمستخدم حساب أو محفظة تجعله قادرًا على تداول البيتكوين وإرساله واستقباله.

وينصح بشراء البيتكوين من منصات رسمية للحفاظ على سلامة التعاملات بطريقة قانونية وآمنة.