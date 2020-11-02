بعد انتهائه.. أسوأ الإطلالات بمهرجان الجونة – صور

المستقلة/- شاركت العديد من الفنانات والنجمات بإطلالات متنوعة في مهرجان الجونة بعصها كان مميزاً، والبعض الآخر غير مناسب . حسب خبراء الموضة والجمهور.

وأثارت إطلالة الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل حيث جاء بعضها متناسقاً والبعض الآخر سيء التصميم ولا يناسب قوامها، حيث ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأزرق بتصميم هندي، وبقصّة سيئة التصميم عند منطقة الصدر والبطن

وتعرضت الفنانة أمينة خليل للعديد من الانتقاد بسبب اخفاقها في اختيار اطلالاتها في الجونة، ولكن الأسوأ كان اللوك المختلف الذي اختارته وتضمن “توب” أسود ذي أكمام مختلفة مع حزام أبيض عريض وتنورة خضراء طويلة وواسعة، فبدت الاطلالة غير متناسقة.

واختارت الفنانة شيرين رضا فستان بقماش سميك وبألوان متداخلة مع اللون الأسود ساهم في ابراز زيادة في وزنها في منطقة البطن، وما زاد من سوء الاطلالة تم إضافة ريش أسود خلف الفستان منحه منظراً سيئاً

وظهرت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة بإطلالة غير تقليدية مزجت بين الأثارة والغرابة عبارة عن بدلة رجالي باللون الرمادي، بدون قميص وكشفت عن جزء كبير من بطنها وببنطال واسع ومنخفض، لا يليق بالمناسبة.

كما تعرضت الفنانة التونسية سارة الحناشي للكثير من الانتقادات لجرأتها وسوء تنسيقها، فاطلت في الغرض الأول لفيلم “200 متر” بفستان قصير وشفاف لا يناسب المناسبة ووصفه الجمهور بأنه “كاش مايوه” .

وأخفقت الفنانة هدى المفتي في إطلالتها حيث ارتدت قميص جريء بفتحة واسعة وصلت لحدود خصرها باللوتت البيج واظهرت أجزاء من صدرها، ونسقت معه تنورة قصيرة باللون البرتقالي مغ ذيل طويل بنفس لون القميص. فيما اختارت الفنانة السورية كندة علوش بدلة بسيطة عبارة عن تنورة قصيرة مع بليزر باللون النيلي، ونسقت معها توب بيضاء وبوط أبيض، فجاءت الاطلالة باهتة ولا تليق بالمهرجان.

أما الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا اختارات فستاناً بتصميم على الموضة، ولكنها لم تنجح في ابراز جماله، وهو بتصميم ناعم باللون الزهري ونسق معه بليزر سوداء واسعة جدا أخفت موديل الفستان، مما أعطاها شكلا مزعجاً على السجادة الحمراء وعرضها للانتقادات.